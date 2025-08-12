Крым полностью обеспечил себя зерном

Крымские аграрии полностью покрыли потребности полуострова в зерновых и зернобобовых культурах, собрав 1,175 млн тонн урожая. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Намолочено более 783 тыс. тонн пшеницы, 358 тыс. тонн ячменя. Продолжается уборка технических культур: кориандра, льна, горчицы, подсолнечника. Также предстоит убрать просо, сорго, кукурузу»,— написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что правительство Крыма выделит из резервного фонда 160 млн руб. на поддержку производителей зерновых и зернобобовых, которые подлежат уборке в 2025 году на территориях, пострадавших от засухи.

Напомним, режим ЧС регионального уровня в связи с засухой вводили ранее в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Первомайском, Нижнегорском, Раздольненском, Симферопольском и Черноморском районах Крыма.

Александр Дремлюгин, Симферополь