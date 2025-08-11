Белгородские власти решат, что делать с поврежденным от обстрелов жильем до зимы

В течение месяца пройдет комиссионное обследование жилья в Белгородской области, пострадавшего от атак БПЛА и минометных обстрелов ВСУ. Исследование проведут, чтобы определить, какие частные и многоквартирные дома можно отремонтировать до зимы. Соответствующее поручение дал губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании в понедельник, 11 августа.

Глава региона отметил, что из-за регулярных обстрелов в регионе растет число разрушений, а с приближением зимы поврежденные, но еще не полностью уничтоженные дома могут окончательно прийти в негодность. Муниципальные комиссии должны оценить состояние домов и возможность дальнейшего проживания в них. Особое внимание уделят населенным пунктам, где ситуация остается напряженной, но при этом не закрытым для гражданского населения. Окончательные решения будут приниматься оперштабом по результатам комиссионного обследования.

«Нужна отчетность по каждому дому, в том числе фото- и видеофиксация. Комиссии будут проводить муниципалитеты, вместе с представителями МЧС на местах, полицией, там, где есть необходимость и возможность — погранслужбы и Министерства обороны. Потом по каждому ведомству мы делаем запрос, выносим результаты на рассмотрение оперштаба. И будем принимать решение. Какое? Я бы сейчас, до момента получения официальной информации, заключения, не торопился. Нужно понять, как ситуация изменилась. Может быть, у нас завтра мир наступит, обстрелы прекратятся. И мы перекрестились, и спокойно начали все восстанавливать. Но у нас ситуация абсолютно очевидно только усугубляется», — сообщил глава.

При этом некоторые муниципалитеты, такие как Борисовский, Валуйский и Шебекинский округа, уже отстают от графика восстановления. Об этом стало известно в конце июля.

В Шебекинском округе за последние месяцы отремонтировали около 2 400 домов, но из-за новых обстрелов повреждения получили еще более 1 900. «Поэтому вышли на ту же самую цифру», — подытожил губернатор.

Анна Швечикова