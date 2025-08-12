В Курске почтили память экипажа подлодки «Курск»
В Курске прошла церемония в память о погибших в 2000 году членах экипажа атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) К-141 «Курск», передает корреспондент ТАСС. К мемориалу «Памяти павших», где захоронены некоторые моряки, пришли родные погибших, представители общественных организаций и ветераны морского флота.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, выступая на церемонии, заявил: «Трагедия "Курска" — это трагедия для всей страны, для нашего города и региона — трагедия вдвойне». Он отметил, что местные власти продумают вопрос дополнительного сохранения памяти подвига подлодки.
«Конечно, для нас память об этих событиях и о героях очень и очень важна, особенно в контексте сегодняшних событий на курской земле. Тот героизм и мужество, которые демонстрируют наши воины, вновь и вновь доказывают, что нет такой силы, которая способна была бы сломить русское оружие и русский характер»,— сказал он.
На мемориале прошло поминальное богослужение. Участники церемонии возложили цветы к памятнику и могилам экипажа.
Подлодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. Все 118 членов экипажа погибли. Как установила Генпрокуратура, гибель подлодки произошла «вследствие взрыва, центр которого локализован в месте расположения учебной торпеды».
Подробнее о трагедии — в спецпроекте «Ъ» «Отсеки памяти».