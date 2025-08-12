В Курске почтили память экипажа подлодки «Курск»

В Курске прошла церемония в память о погибших в 2000 году членах экипажа атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) К-141 «Курск», передает корреспондент ТАСС. К мемориалу «Памяти павших», где захоронены некоторые моряки, пришли родные погибших, представители общественных организаций и ветераны морского флота.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, выступая на церемонии, заявил: «Трагедия "Курска" — это трагедия для всей страны, для нашего города и региона — трагедия вдвойне». Он отметил, что местные власти продумают вопрос дополнительного сохранения памяти подвига подлодки.

«Конечно, для нас память об этих событиях и о героях очень и очень важна, особенно в контексте сегодняшних событий на курской земле. Тот героизм и мужество, которые демонстрируют наши воины, вновь и вновь доказывают, что нет такой силы, которая способна была бы сломить русское оружие и русский характер»,— сказал он.

На мемориале прошло поминальное богослужение. Участники церемонии возложили цветы к памятнику и могилам экипажа.

Подлодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. Все 118 членов экипажа погибли. Как установила Генпрокуратура, гибель подлодки произошла «вследствие взрыва, центр которого локализован в месте расположения учебной торпеды».

Подробнее о трагедии — в спецпроекте «Ъ» «Отсеки памяти».

Фотогалерея «Курск»: история одной трагедии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Атомная подлодка К-141 «Курск» затонула во время учений 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. По количеству жертв авария стала второй в послевоенной истории отечественного подводного флота (после взрыва боезапаса на подлодке Б-37 в 1962 году, унесшего жизни 122 человек) Фото: Reuters 15 августа Главный штаб ВМФ официально сообщил о начале спасательной операции. Через несколько дней к подводным работам допустили норвежское судно Seaway Eagle (на фото). В подъеме тел подводников и секретных документов «Курска» участвовали шесть российских и шесть норвежских водолазов. Операция продлилась девять дней Фото: Reuters 14 августа 2000 года президент Владимир Путин взял под личный контроль расследование причин гибели «Курска». 17 августа он прервал отпуск, который проводил в Сочи. Через месяц президент России давал интервью телеканалу CNN (на фото). На вопрос ведущего Ларри Кинга: «Что случилось с подводной лодкой?», — Владимир Путин ответил: «Она утонула» Фото: Reuters 21 августа 2000 года начальник штаба Северного флота вице-адмирал Михаил Моцак официально подтвердил факт гибели экипажа атомохода «Курск». 23 августа президентским указом было объявлено днем траура в стране Фото: Reuters По официальной версии, причиной гибели «Курска» стал взрыв торпеды 65-76А («Кит»), последующий пожар и детонация других торпед Фото: Reuters В 2000 году было проведено несколько обследований «Курска»: детальное с помощью глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» с научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» в сентябре и — в октябре-ноябре — подводными аппаратами и водолазами норвежской компании Halliburton AS с судна Regalia Фото: Reuters Очередь из пришедших проститься с капитан-лейтенантом Дмитрием Колесниковым — первым из опознанных членов экипажа АПЛ «Курск», в Высшем военно-морском училище имени Дзержинского, которое он закончил в 1995 году Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов / купить фото К 20 марта 2002 года удалось обнаружить и опознать тела 115 погибших членов экипажа. По заключению криминалистической медицинской экспертизы, выжившие после двух взрывов подводники погибли от острого отравления окисью углерода в течение семи-восьми часов после аварии Фото: Reuters При осмотре подводной лодки в кителе Дмитрия Колесникова была обнаружена записка: «Здесь темно писать, но на ощупь попробую. Шансов, похоже, нет, процентов 10-20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь список л/с отсеков, которые находятся в 9-м и будут пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо... Колесников» Фото: Wikimedia Семьям погибших на подлодке моряков предназначались компенсации — 720 тыс. руб. каждой. Всего на эти цели требовалось около 85 млн руб. В итоге семьям подводников помогли крупные российские компании Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов / купить фото Во время изучения «Курска» в сухом доке удалось восстановить последовательность трагических событий на подлодке. Генпрокурор России Владимир Устинов сообщил, что уголовное дело о гибели АПЛ было закрыто за отсутствием состава преступления. В действиях должностных лиц, ответственных за проведение учений в Баренцевом море, не нашли криминальной составляющей Фото: Лев Федосеев / ТАСС Командующий Северным флотом Вячеслав Попов (на фото) и еще 16 адмиралов и старших офицеров ушли в отставку только через год после трагедии — в ноябре 2001 года. Позднее Вячеслав Попов стал представителем Мурманской области в Совете федерации Фото: Коммерсантъ / Константин Крупенин / купить фото Журналист осматривает один из фрагментов АПЛ «Курск», представленных на пресс-конференции в Санкт-Петербурге 13 октября 2000 года Фото: DMITRY LOVETSKY / AP Члены экипажа атомного подводного крейсера «Курск» были посмертно награждены орденами Мужества. Командир корабля капитан 1 ранга Геннадий Лячин удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно) Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов / купить фото Около 100 участников операции по подъему подлодки «Курск» были представлены к государственным наградам. ЦКБ «Рубин» также наградило памятными медалями «За подъем АПЛ “Курск”» несколько десятков журналистов, освещавших это событие. Представители иностранных компаний Mammoet и Smith International, участвовавшие в операции, в списки награжденных не попали Фото: AP / Pool 15 июня 2009 года рубка атомной подлодки «Курск» была установлена в Мурманске на смотровой площадке у храма Спаса на Водах, а 26 июля состоялось открытие памятника, ставшего частью мемориала «Морякам, погибшим в мирное время». В память о «Курске» были установлены памятники еще в нескольких городах Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин / купить фото Следующая фотография 1 / 16 Атомная подлодка К-141 «Курск» затонула во время учений 12 августа 2000 года. Полина Мотызлевская