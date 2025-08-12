Отопление в Югре включат 1 сентября

Тепло в социальные объекты Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) начнут подавать с 1 сентября, передает Telegram-канал «Югра Z Официально». В жилых домах отопление подключат, когда средняя суточная температура установится ниже +8°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На сегодня жилой фонд готов к отопительному сезону на 53%. Готовность котельных составляет 65%, теплосетей — 67%, более чем наполовину готовы системы газоснабжения (61%) и водоснабжения (58%). Кроме того, обновлено 57 км из 137 км изношенных сетей, подготовлены 16 тыс. тонн угля и 11 тыс. тонн нефтепродуктов.

Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога провел совет с главами регионов, на котором были подведены итоги прошедшего отопительного сезона и рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему периоду 2025-2026 годов. Он сообщил, что количество нештатных ситуаций в сравнении с предыдущим сезоном оказалось ниже на треть, а аварий — почти вполовину.

Ирина Пичурина