Жителей Приморья призвали носить с собой наличные из-за отключения интернета

Власти Приморского края посоветовали жителям региона носить с собой наличные, чтобы расплачиваться ими в магазинах и транспорте. Из-за временного отключения мобильного интернета оплата картой может не работать, предупредили в краевом министерстве цифрового развития и связи.

«Рекомендуем иметь при себе некоторую сумму наличными,— сказал врио главы Минцифры Приморья Андрей Клементьев (цитата по «РИА Новости»), — с которой вы будете чувствовать себя уверенно на случай неожиданного отключения мобильного интернета».

В июле жителей края предупреждали об отключении мобильного интернета в целях безопасности. Как долго продлятся ограничения, не уточнялось. В Минцифры добавляли, что для пользователей остаются доступными сотовая голосовая связь и отправка SMS. Также в регионе действуют публичные точки Wi-Fi, которые должны решить проблему работы торгового эквайринга.