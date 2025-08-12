FT: в Европе втрое выросли площади военных заводов

Предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Европы наращивают производство небывалыми темпами, пишет Financial Times. С начала военного конфликта на Украине площадь таких предприятий выросла на 7 млн кв. м, а темп расширения мощностей втрое превосходит тот, что наблюдался ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG

Фото: Annegret Hilse / Reuters Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Газета проанализировала более 1 тыс. спутниковых снимков, и примерно на трети из них были зафиксированы изменения, свидетельствующие о ведущихся строительных работах. И если в 2021 году работы велись на площади 0,79 кв. км, то весной 2024 года строительство велось уже на 3,02 кв. км, а весной этого года — на 2,8 кв. км.

В общей сложности FT изучила более 150 промышленных объектов, принадлежащих 37 компаниям. Одной из самых масштабных строек в сфере ВПК за эти три года стал совместный проект германской Rheinmetall и венгерского государственного оборонного холдинга №7 на западе Венгрии. За это время на участке появилось множество цехов и подъездных дорог. Здесь производятся 30-миллиметровые боеприпасы для боевой машины пехоты KF41 Lynx компании Rheinmetall, а в дальнейшем предусмотрен выпуск других видов боеприпасов, в том числе для танков Leopard 2 и Panther, а также будет построен завод по производству взрывчатых веществ.

Издание называет перевооружение Европы историческим и важным сдвигом — от производства, характерного для мирного времени, «к созданию промышленной базы для более устойчивого ведения войны». При этом 88 из 150 проанализированных объектов финансируются из программы ЕС «в поддержку производства боеприпасов» (ASAP), которая предусматривает выделение €500 млн на наращивание выпуска боеприпасов и ракет.

Кирилл Сарханянц