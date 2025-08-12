«Президент переходит границы дозволенного»
CNN и другие медиа не оценили намерений Трампа покончить с преступностью в округе Колумбия
Решение президента Дональда Трампа искоренить преступность в столичном округе, направив туда патрули ФБР, Национальную гвардию и переподчинив федеральным властям местную полицию, широко освещается в США. Эксперты видят в этом недопустимое расширение полномочий президента под явно надуманным предлогом: статистика показывает, что преступность в округе Колумбия снижается, а не растет.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
The Washington Post (Вашингтон, округ Колумбия, США)
Трамп принимает федеральные меры по борьбе с преступностью в округе Колумбия и берет под контроль местную полицию
Решение взять под контроль столичное полицейское управление и развернуть 800 военнослужащих Национальной гвардии было принято после критических заявлений президента, по словам которого американские города — это места, где преступность вышла из-под контроля. И это несмотря на то, что уровень преступности сокращается два года подряд и число убийств во многих крупных городах достигло самого низкого уровня за последние десятилетия. Взятие под контроль правоохранительных органов округа Колумбия федеральным правительством — беспрецедентный шаг против местного суверенитета.
New York Post (Нью-Йорк, США)
Трамп берет под контроль полицию округа Колумбия, разворачивая Национальную гвардию для исторической расправы со столичной преступностью
Федерализация полиции округа Колумбия, проводимая Трампом, вызвала несколько незначительных акций протестов у Белого дома, но мэр-демократ Мьюриель Баузер заявила MSNBC в воскресенье, что «нам действительно нужна помощь федерального правительства», и, в частности, запросила помощь в восстановлении городской тюрьмы.
Politico (Арлингтон, США)
Трамп берет полицию округа Колумбия под федеральный контроль, разворачивает в городе подразделения Национальной гвардии
Ярость Трампа в отношении преступности и масштабов проблемы с бездомными в округе Колумбия, по-видимому, отчасти следствие того, что он сам видел в городе... «На самом деле президент ездил по округу Колумбия, видел всю грязь и запустение, и он хочет сделать его более красивым и безопасным»,— заявил представитель Белого дома изданию Politico поздно вечером в воскресенье.
Axios (Арлингтон, США)
Вашингтонские демократы в ярости из-за того, что Трамп берет под контроль правопорядок в городе
«Это шокирующе, даже для Трампа»,— заявил член палаты представителей Гленн Айви (демократ от Мэриленда) изданию Axios, добавив: «Недоверчивые граждане могут подумать, что это всего лишь первый шаг к действиям в отношении других госструктур округа Колумбия». «В конце концов, это довольно показательно. 6 января... он не хочет вызывать Национальную гвардию. А тут, по сути, мелкое преступление, а он собирается вызвать Национальную гвардию и взять под федеральный контроль полицию округа Колумбия?» — добавил Айви. «Это просто нелепо,— сказал он.— Это действительно нелепо».
Демократ от округа Колумбия Элеонора Холмс Нортон в своем заявлении назвала это «историческим посягательством на самоуправление округа Колумбия» и «контрпродуктивным, становящимся все более масштабным захватом ресурсов округа».
CNN (Атланта, США)
Две причины, по которым ввод войск Трампа в округ Колумбия является экстраординарным шагом
Дональд Трамп очень хочет разместить войска на американской земле и только и ждет такой возможности… Как и в случае с первым размещением войск, два месяца назад во время протестов в Лос-Анджелесе, Трамп раздвигает рамки президентских полномочий в ситуации, острота которой ее дотягивает до тех, когда войска вводились его предшественниками. А этот шаг, скорее всего, только усугубит опасения, в том числе и у бывших членов администрации Трампа, что президент переходит границы дозволенного, военизируя страну и политизируя размещение войск.