«Президент переходит границы дозволенного»

Решение президента Дональда Трампа искоренить преступность в столичном округе, направив туда патрули ФБР, Национальную гвардию и переподчинив федеральным властям местную полицию, широко освещается в США. Эксперты видят в этом недопустимое расширение полномочий президента под явно надуманным предлогом: статистика показывает, что преступность в округе Колумбия снижается, а не растет.

The Washington Post (Вашингтон, округ Колумбия, США)

Трамп принимает федеральные меры по борьбе с преступностью в округе Колумбия и берет под контроль местную полицию

Решение взять под контроль столичное полицейское управление и развернуть 800 военнослужащих Национальной гвардии было принято после критических заявлений президента, по словам которого американские города — это места, где преступность вышла из-под контроля. И это несмотря на то, что уровень преступности сокращается два года подряд и число убийств во многих крупных городах достигло самого низкого уровня за последние десятилетия. Взятие под контроль правоохранительных органов округа Колумбия федеральным правительством — беспрецедентный шаг против местного суверенитета.

Трамп берет под контроль полицию округа Колумбия, разворачивая Национальную гвардию для исторической расправы со столичной преступностью

Федерализация полиции округа Колумбия, проводимая Трампом, вызвала несколько незначительных акций протестов у Белого дома, но мэр-демократ Мьюриель Баузер заявила MSNBC в воскресенье, что «нам действительно нужна помощь федерального правительства», и, в частности, запросила помощь в восстановлении городской тюрьмы.

Трамп берет полицию округа Колумбия под федеральный контроль, разворачивает в городе подразделения Национальной гвардии

Ярость Трампа в отношении преступности и масштабов проблемы с бездомными в округе Колумбия, по-видимому, отчасти следствие того, что он сам видел в городе... «На самом деле президент ездил по округу Колумбия, видел всю грязь и запустение, и он хочет сделать его более красивым и безопасным»,— заявил представитель Белого дома изданию Politico поздно вечером в воскресенье.

Вашингтонские демократы в ярости из-за того, что Трамп берет под контроль правопорядок в городе

«Это шокирующе, даже для Трампа»,— заявил член палаты представителей Гленн Айви (демократ от Мэриленда) изданию Axios, добавив: «Недоверчивые граждане могут подумать, что это всего лишь первый шаг к действиям в отношении других госструктур округа Колумбия». «В конце концов, это довольно показательно. 6 января... он не хочет вызывать Национальную гвардию. А тут, по сути, мелкое преступление, а он собирается вызвать Национальную гвардию и взять под федеральный контроль полицию округа Колумбия?» — добавил Айви. «Это просто нелепо,— сказал он.— Это действительно нелепо».

Демократ от округа Колумбия Элеонора Холмс Нортон в своем заявлении назвала это «историческим посягательством на самоуправление округа Колумбия» и «контрпродуктивным, становящимся все более масштабным захватом ресурсов округа».

Две причины, по которым ввод войск Трампа в округ Колумбия является экстраординарным шагом

Дональд Трамп очень хочет разместить войска на американской земле и только и ждет такой возможности… Как и в случае с первым размещением войск, два месяца назад во время протестов в Лос-Анджелесе, Трамп раздвигает рамки президентских полномочий в ситуации, острота которой ее дотягивает до тех, когда войска вводились его предшественниками. А этот шаг, скорее всего, только усугубит опасения, в том числе и у бывших членов администрации Трампа, что президент переходит границы дозволенного, военизируя страну и политизируя размещение войск.

