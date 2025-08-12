Собянин рассказал о строительстве нового путепровода на северо-востоке Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на северо-востоке столицы идет подготовка к строительству путепровода через пути Ярославского направления Московской железной дороги. Он соединит Ярославское и Дмитровское шоссе.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Мэр Москвы Сергей Собянин

«Он соединит три района — Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский. Длина сооружения составит 370 метров — от Анадырского до Хибинского проезда»,— написал господин Собянин в Telegram-канале. Он уточнил, что в настоящий момент на месте готовят площадку и временные объездные дороги.

Путепровод спроектирован в форме подковы, что, по словам мэра, позволит сохранить пешеходный мост через железную дорогу, здание поликлиники и храм святителя Макария.