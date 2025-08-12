ФАС выявила картель при закупках веществ для очистки воды на 4,6 млрд рублей

Признаки нарушений выявили на торгах для предприятий, обеспечивающих водой 13 регионов, в том числе Москву, Краснодарский край и Татарстан. Участниками торгов были ООО «Метахим» и ООО «Трейдпоставка», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении них дело, сообщила ее пресс-служба.

ФАС подозревает хозяйствующие субъекты в сговоре для поддержания цен при участии в торгах по поставке коагулянтов и других химических веществ для очистки воды. Сумма начальных максимальных цен контрактов составила 4 647 208 812 руб. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы по ст. 14.32 КоАП РФ (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения).

С начала года ФАС выявила картели во всех регионах страны. Эти договоренности затронули 1333 закупки на 49,6 млрд руб. Было возбуждено 158 дел, из которых в 96 уже закончились признанием нарушений.