ФАС выявила картели во всех регионах России с нарушениями на 50 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба с начала года выявила картели во всех регионах страны. Было возбуждено 158 дел, из которых 96 уже завершены с признанием нарушений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Антиконкурентные соглашения обнаружены в 89 регионах. В делах участвуют 248 компаний и 68 заказчиков. Эти договоренности затронули 1 333 закупки на сумму 49,6 млрд руб.

В рамках контроля за национальными проектами ФАС возбудила 15 дел на сумму 7,3 млрд руб. Принято 18 решений на общую сумму 17,8 млрд руб. В федеральный бюджет поступило 781,6 млн рублей штрафов.