Вратарь Матвей Сафонов не планирует покидать ПСЖ

Российский вратарь Матвей Сафонов не хочет покидать французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщила газета L'Equipe.

Фото: Stephane Mahe / Reuters Российский вратарь Матвей Сафонов

По данным источника, Сафонов отказался от идеи перехода в другие клубы, поскольку «ему очень нравится Париж». Отмечается, что голкипер успешно интегрировался в команду. Также он продолжает изучение французского языка.

При этом источник сообщает, что трансфер Сафонова возможен, если его не устроит роль запасного вратаря. Ранее СМИ сообщали, что Матвей Сафонов может перейти в стамбульский «Галатасарай».

Матвею Сафонову 26 лет. Летом 2024 года он перешел из «Краснодара» в ПСЖ, сумма сделки составила €20 млн. Контракт Сафонова с французской командой рассчитан на пять лет. В составе парижской команды голкипер провел 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей. Семь раз он отыграл на «на ноль». Вместе с ПСЖ Сафонов стал победителем Лиги чемпионов и чемпионом Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

9 августа пресс-служба ПСЖ объявила о переходе французского голкипера Люки Шевалье из «Лилля». По данным СМИ, он станет основным вратарем команды. Вчера стало известно, что ПСЖ не включил итальянского голкипера Джанлуиджи Доннарумму в заявку на матч за Суперкубок Европы. Утверждается, что руководство клуба подталкивает его к уходу.

Таисия Орлова