Объем погрузки на сетях ОЖД в Мурманской области с начала года превысил 17 млн тонн

Погрузка на сетях Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Мурманской области за период с января по июль 2025 года составила 17,2 млн тонн. Это на 4,3% выше показателей 2024-го, сообщили в пресс-службе ОЖД.

При этом в июле объем погрузки на ж/д сетях в регионе снизился (2,3 млн тонн, 3,9% к июлю 2024-го). В разрезе года рост показали такие категории грузов, как руда железная и марганцевая (7 млн тонн, +11,4% за год), а также химические и минеральные удобрения (8,9 млн тонн, +1,7%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что погрузка на сетях ОЖД в Санкт-Петербурге за семь месяцев года снизилась на 5,3%.

Дарья Астанина