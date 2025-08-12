КС: суррогатное материнство исключает использование донорских клеток

Конституционный суд подтвердил, что участвовать в программе суррогатного материнства можно только при использовании половых клеток обоих потенциальных родителей. Использовать донорские клетки нельзя.

Определение Конституционного суда (.pdf) опубликовано после отказа в рассмотрении жалобы граждан, которые пытались оспорить конституционность ст. 55 закона «Об основах охраны здоровья». Ссылаясь на нее, врачи отказали супругам в проведении программы суррогатного материнства с использованием донорских клеток.

Супруги обжаловали отказ в суде. Там в свою очередь указали, что программу суррогатного материнства провести нельзя «в связи с невозможностью получить эмбрионы с половыми клетками женщины и наличием у нее противопоказаний к вынашиванию беременности».

Конституционный суд напомнил, что для проведения суррогатного материнства супруги обязаны подтвердить, что потенциальные родители являются генетическими для вынашиваемого ребенка. По мнению КС, действующее регулирование не выходит за пределы полномочий федеральных законодателей и обеспечивает «баланс конституционно защищаемых ценностей, публичных и частных интересов».

