Обвиняемых по делу о взятках в челябинском Фонде капремонта оставили в СИЗО

Центральный районный суд Челябинска продлил меру пресечения в виде заключения под стражу экс-депутату законодательного собрания Челябинской области Илье Бархатову и бывшему начальнику отдела закупок фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Андрею Шадрину. Первого обвиняют в посредничестве при передаче денег, второго — в получении взятки. Информацию подтвердили в суде.

Адвокаты просили избрать более мягкую меру пресечения. Однако суд решил оставить фигурантов в СИЗО до 13 октября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали Илью Бархатова и Андрея Шадрина по подозрению в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) соответственно. По версии следствия, господин Шадрин при посредничестве господина Бархатова получал взятки от предпринимателей на общую сумму более 5 млн руб. за преференции в конкурсных процедурах. Подозреваемых задержали при содействии сотрудников управлений ФСБ по ДНР и Ростовской области.

Виталина Ярховска