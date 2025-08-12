ФСБ показала видео с задержанием украинца за попытку взорвать сотрудника МО

Федеральная служба безопасности показала видео задержания мужчины, подозреваемого в подготовке теракта в Подмосковье. По версии следствия, он хотел взорвать автомобиль, когда рядом находился бы высокопоставленный сотрудник Минобороны России.

На видео задержанный заявил, что самостоятельно приготовил взрывчатое вещество и разместил его под запасным колесом автомобиля, а электронную часть устройства установил под рулевым колесом. Мужчину задержали на трассе М-4, когда он ехал к месту планируемого теракта, заявили в ФСБ.

По словам подозреваемого, он действовал по инструкциям куратора из украинских спецслужб. Мужчина также заявил, что переехал в РФ в 2023 году, чтобы избежать мобилизации на родине. За исполнение теракта куратор предложил ему документ об отсрочке, утверждает задержанный.