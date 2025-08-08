Ленобласть готовится к масштабной очистке от борщевика

В 2025 году площадь борьбы с борщевиком в Ленинградской области увеличится на 10%, превысив 6,1 тыс. га. По данным комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, финансирование уничтожения этого растения в 2025 году составляет 45 млн рублей, покрывая до 95% затрат поселений. Эксперты в области растениеводства говорят, что с этой культурой можно бороться не только химическим способом: выпас скота достаточно эффективно решает проблему распространения борщевика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Власти региона обещают, что в 2026 году бюджет программы будет «существенно увеличен». Объем финансирования будет известен к концу текущего года.

Как сообщили в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, программа борьбы с борщевиком охватывает 111 поселений и реализуется под контролем федерального «Россельхозцентра» с применением проверенных методик, разработанных еще в 2010 году СПбГУ. Методика борьбы предполагает пятилетнюю химическую обработку сертифицированными средствами, а там, где применение химии невозможно,— механическое скашивание с последующим высевом культурных растений, что гарантирует долгосрочный результат. В 2025 году применяют гербицид «Магнум» (метсульфурон-метил) и продолжаются испытания гербицидов «Магнум» и «Клинч».

Эксперт Василий Юрьевич Нешатаев, доктор биологических наук и профессор СПбГЛТУ, выделяет создание специализированных фермерских хозяйств для выпаса коз и овец как наиболее эффективный и экологически безопасный метод. Так, он отмечал, что выпас коз и овец в конце мая — начале июня позволяет эффективно уничтожать молодые побеги борщевика, поскольку животные активно поедают растение на этой стадии и в местах их выпаса борщевика практически не остается. Это биологическое решение не наносит ущерба экосистеме, в отличие от широко применяемой химии, которая уничтожает луговые травы, включая редкие виды из Красной книги, и загрязняет водные объекты, что губит рыбу и ее кормовую базу. Помимо биологического контроля, в борьбе с борщевиком активно применяются методы с использованием беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта для точного и оперативного картографирования очагов растения, что значительно повышает эффективность планирования и проведения мероприятий.

Как сообщили в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, в мониторинге и борьбе с борщевиком участвуют федеральная структура «Россельхозцентр», специалисты и эксперты его регионального филиала в Ленинградской области, а также комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Сообщать о точках заражения для включения территорий в программу борьбы жители могут через портал «Госуслуги. Решаем вместе».

Александра Хренкова