Нацгвардия спешит на помощь

Дональд Трамп ввел Национальную гвардию в Вашингтон. Это необходимо для «восстановления порядка» в «захваченном преступниками» городе, заявил президент на пресс-конференции в Белом доме. По словам министра обороны Пита Хегсета, силы прибудут в столицу в течение недели. Местная полиция также будет переведена под федеральный контроль. Ранее в Вашингтон уже направили сотни сотрудников силовых ведомств, включая ФБР и Службу иммиграционного и таможенного контроля, сообщает Reuters. Решение последовало после нападения группы подростков на 19-летнего бывшего сотрудника департамента эффективности правительства.

Трамп заявил, что уровень преступности в округе Колумбия «полностью вышел из-под контроля», а местные банды подростков не боятся полиции, зная, что их «почти сразу отпустят»:

«Я объявляю об историческом шаге по спасению нашей столицы от преступности, кровопролития, хаоса, нищеты и еще худших бед. Сегодня день освобождения Вашингтона, и мы собираемся вернуть нашу столицу. На основании полномочий, предоставленных мне как президенту Соединенных Штатов, я официально применяю резолюцию 740 Закона о самоуправлении округа Колумбии и беру департамент столичной полиции округа Колумбия под прямой федеральный контроль. И вы встретите людей, которые будут непосредственно этим заниматься. Они знают, что происходит, и уже делали это раньше. Кроме того, я направляю Национальную гвардию, чтобы восстановить закон, порядок и общественную безопасность в Вашингтоне. Им будет позволено выполнять свою работу должным образом».

Однако мэр округа Колумбия Мьюриель Баузер отвергла заявления Трампа об обострении криминальной обстановки. По ее словам, в городе нет всплеска преступлений, а их уровень в 2024 году достиг минимального за более чем 30 лет. Полиция Вашингтона также сообщает о снижении уровня правонарушений примерно на четверть за первые семь месяцев 2025-го. При необходимости Дональд Трамп пообещал ввести аналогичную охрану в Чикаго и Нью-Йорке. По мнению бывшего помощника судьи Верховного суда США Джона Ю, Вашингтон может служить тестовой площадкой для таких мер: «Мы наблюдаем уже 50 лет плохого, безответственного управления. Уровень убийств в столице исторически всегда был выше, чем в других городах страны. Единственное место, где президент может реально установить закон и порядок, это Вашингтон. Наши основатели сделали округ Колумбия федеральным городом, здесь нет губернатора, с которым пришлось бы спорить, как, например, с главой Калифорнии, чтобы направить Национальную гвардию. Их пребывание здесь не ограничено 30 днями. В соответствии с Законом о самоуправлении 1973 года президент может взять под контроль полицию округа, но это не распространяется на другие правоохранительные структуры: Управление по борьбе с наркотиками и ФБР. И я считаю, что все это было конституционной ошибкой. Это займет время, но президент может использовать Вашингтон для того, чтобы выработать хорошие решения и показать всей стране, как можно изменить криминальные районы города».

В июле 2025-го Дональд Трамп подписал указ, облегчающий арест бездомных. В социальной сети Truth Social он потребовал немедленно выселить их из столицы, пообещав предоставить места для проживания далеко от города. Преступникам, по словам президента, грозит тюрьма. На фоне этих мер в Вашингтоне проходят массовые протесты. Среди участников — преимущественно представители Демократической партии, рассказала корреспондент “Ъ FM” в Вашингтоне Екатерина Мур: «Говорится о том, что якобы ситуация с преступностью в городе стабилизировалась. Но те люди, которые живут непосредственно здесь, обращают внимание на то, что преступность, наоборот, расцвела. И поножовщина, стрельба в городе после 2019 года стали само собой разумеющимися. Есть часть резидентов, конечно, которые этим недовольны. С другой стороны, существуют активисты, считающие, что, вводя войска и пытаясь взять город под контроль, Дональд Трамп пытается лишить Вашингтона автономии.

Естественно, это вызывает определенные протесты. Поэтому тут стоит разграничивать: с одной стороны, город хочет сохранить свою независимость, с другой, власти не справляются с наплывом преступности, как бы они об этом ни рассказывали.

В основном на демонстрации выходят демократы, они очень активный электорат. И их всегда очень много, их всегда видно. Обычно местная полиция встает именно на их сторону. Они защищают права миноритариев, выступают за то, чтобы их выпускали. Все это, конечно, приводит к такому циркулированию преступности».

В 2020-м Дональд Трамп уже вводил Национальную гвардию в Вашингтон для подавления протестов после убийства Джорджа Флойда. В июле этого года президент направил войска в Лос-Анджелес из-за беспорядков, вызванных рейдами службы миграции ICE против нелегальных мигрантов. По его указу в Калифорнии временно разместили около 700 морских пехотинцев и 2 тыс. нацгвардейцев. Тогда губернатор штата Гэвин Ньюсом назвал эти меры «антиамериканскими» и заявил о намерении подать в суд.

Валерия Калинина