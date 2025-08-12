Спутник «Бион-М» №2 с мышами и мухами отправится в космос 20 августа

Госкорпрация «Роскосмос» объявила дату запуска спутника «Бион-М» №2. Он состоится 20 августа на космодроме Байконур.

Аппарат уже заправили топливом и сжатыми газами, сообщили в Telegram-канале «Роскосмоса».

Запуск спутника поможет изучить влияние космической радиации на живые организмы. В научную программу «Биона-М» №2 входят эксперименты над растительными и животными клетками, семенами, водорослями, микроорганизмами, мышами и мухами. Результаты исследования лягут в основу образовательных проектов, а также помогут в подготовке полетов на Луну, отметили в пресс-службе госкорпорации.

Работу над проектом начали в 2014 году. «Бион-М» № 2 планировали отправить в космос в 2019 году, но запуск несколько раз переносили. Для экспедиции биологи Самарского университета подготовили краснокнижные растения (семена пиона тонколистного, тюльпана Шренка, лазурника трехлопастного, мака прицветникового и другие), а Ярославский радиозавод предоставил оборудование.