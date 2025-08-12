У подрядчика Башкирской содовой компании изымают документы

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в отношении ООО «Регионпромтехнология», подрядчика АО «Башкирская содовая компания». Об этом сообщает портал Ufa1.ru со ссылкой на собственные источники. По их данным, следователи изымают документы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как утверждает портал, организация отвечала за технический контроль в нескольких цехах БСК, в том числе за проверку производственной площадки «Каустик», на которой в субботу произошел взрыв.

Также в публикации говорится, что директор «Регионпромтехнологии» Виктор Никольский был вызван в управление СКР, где дает пояснения. В компании не комментируют публикацию Ufa1.ru.

ООО «Регионпромтехнология» зарегистрировано в 2007 году в Уфе, основной вид деятельности — технический контроль и испытания. Учредителем организации с уставным капиталом 100 тыс. руб. является Анатолий Думинов. В прошлом году чистая прибыль компании, по данным Rusprofile, составила 9,1 млн руб. при выручке 517 млн руб.

Идэль Гумеров