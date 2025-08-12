Более 80% нижегородцев поддерживают запрет вейпов и электронных сигарет

Введение запрета на продажу вейпов и электронных сигарет в Нижегородской области поддерживают 81% жителей региона старше 26 лет. К таким выводам пришли региональная АНО «Институт демографического развития» и компания «Инсомар» по итогам исследования, проведенного в Нижегородской области в июле текущего года.

По данным АНО, молодежь в возрасте от 14 до 25 лет преимущественно выражает нейтрально-положительное отношение к инициативе. Авторы исследования считают, что высокая доля ответов «мне все равно» (48%) говорит о нежелании молодых людей навязывать свою точку зрения другим и попытке обособить себя от чужих проблем.

Большинство опрошенных старше 26 лет (52%), говоря о возможном запрете, отметили вред курения для здоровья в целом, 23% респондентов высказалось об опасности курения для детей и подростков, 8% респондентов заявили о негативных последствиях пассивного курения.

В исследовании говорится, что привычка курить вейпы и электронные сигареты сегодня стоит в одном ряду с употреблением фастфуда и использованием гаджетов. Многие молодые люди не воспринимают курение как столь же тяжелую форму зависимости, как алкоголизм или наркоманию.

«Вейпы и электронные сигареты подразумевают эффект отложенного вреда, а это самое опасное. Изменение правил продажи на региональном уровне могло бы помочь переломить ситуацию среди курящих и свести этот тренд к минимальным цифрам. Если начать реализацию инициативы по запрету вредных устройств сегодня, то через несколько лет мы можем получить новое поколение, которое не обладает этой пагубной привычкой»,— считает директор «Института демографического развития» Евгений Журавлев.

Как писал «Ъ-Приволжье», сегодня у региональных властей нет полномочий на введение запрета на продажу вейпов и электронных сигарет на своих территориях. В июне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предлагал дать регионам такие полномочия.

Андрей Репин