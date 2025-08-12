Иностранца на Урале оштрафовали на 500 тыс. рублей за контрабанду лесоматериалов

В Екатеринбурге суд вынес приговор 41-летнему гражданину Узбекистана за контрабанду лесоматериалов, передает Уральская транспортная прокуратура. Он признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, в крупном размере).

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Суд установил, что 7 и 18 мая 2023 года обвиняемый с помощью ложных таможенных деклараций вывез из России в Узбекистан более 210 куб. м пиломатериалов хвойных пород на сумму свыше 2,1 млн руб.

Осужденному назначен штраф в 500 тыс. руб. По ходатайству гособвинителя у него конфискованы деньги, сумма которых эквивалентна стоимости незаконно перевезенных пиломатериалов.

Напомним, в марте Нижнетагильская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму более 4 млн руб. в отношении 68-летнего предпринимателя из Нижнего Тагила (Свердловская область).

Ирина Пичурина