В Екатеринбурге будут судить предпринимателя за контрабанду леса на 4 млн рублей

Нижнетагильская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму более 4 млн руб. в отношении 68-летнего предпринимателя из Нижнего Тагила, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый организовал незаконный вывоз около 400 кубометров хвойных деревьев из России. Для обмана таможни он подготовил документы с недостоверными сведениями о происхождении леса.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере) и направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Полина Щуцкая