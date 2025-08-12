Кому достались лавры Фаберже

Компания Gemfields, крупнейший мировой добытчик рубинов и изумрудов, объявила о продаже принадлежавшей ей доли в производителе ювелирных украшений Faberge. Покупателем стала американская технологическая компания SMG Capital в лице Сергея Мосунова, лондонского венчурного инвестора, уроженца Нижнего Новгорода.

Объявленная сумма сделки составляет $50 млн. Для сравнения: в 2013 году Gemfields приобрела Faberge у инвестиционной компании Pallinghurst за $142 млн. На фоне общей рецессии в индустрии роскоши Faberge пережила заметный спад: годовая выручка 2024 года снизилась более чем на $11 млн.

Питер Карл Фаберже Фото: В© Historical Picture Archive / CORBIS / Corbis / Getty Images Магазина Карла Фаберже в Одессе на Дерибасовской улице, начало 1900-х годов Фото: HUM Images / Universal Images Group / Getty Images Магазина Карла Фаберже в Санкт-Петербурге, 1919 год Фото: Eric BRISSAUD / Gamma-Rapho / Getty Images Рабочие в мастерской Карла Фаберже, 1910 год Фото: В© Historical Picture Archive / CORBIS / Corbis / Getty Images Фаберже на Всемирной выставке Exposition Internationale Universelle в Париже Фото: www.faberge.com

Изначально ювелирный бренд был основан в 1842 году в Санкт-Петербурге Густавом Фаберже, с 1882 года управлялся его сыном Карлом. Помимо ювелирных украшений новаторского дизайна, произведений камнерезного искусства и столового серебра, фирма прославилась драгоценными пасхальными яйцами с камнями и эмалью, которые изготавливались по заказу представителей императорской династии Романовых. После революции производство было национализировано, Карл Фаберже бежал в Европу, где и скончался в 1920 году. Произведения Фаберже в огромном количестве были вывезены за границу: их продавали на аукционах и антикварных рынках Европы и США. Там же можно было приобрести копии фирменных клейм и шрифтов — западный мир захлестнула волна подделок, так называемых Fauxberge («фальшберже»).

Кристофер, Роберт, Тимоти и Малкольм С. — Форбс-младший — (в центре) с императорскими пасхальными яйцами в «Форбс Билдинг» на 5-й авеню в Нью-Йорке, 2002 год Фото: David LEFRANC / Gamma-Rapho / Getty Images Султан Омана преподносит золотое музыкальное яйцо Фаберже Королеве Елизавете II и герцогу Эдинбургскому, 2010 год Фото: John Stillwell / PA Images / Getty Images

В 1937 году семья утратила права на фамильное лого. Предприниматель Самюэль Рубин при поддержке американского магната Арманда Хаммера, сделавшего огромное состояние на вывозе предметов искусства из СССР, зарегистрировал товарный знак Faberge Inc. Наследники Карла узнали об этом лишь восемь лет спустя, но суд выиграть не смогли: выяснилось, что их семейный бренд не был должным образом зарегистрирован. Далее последовала череда перепродаж, пока в 1989 году Faberge Inc. не оказался в руках корпорации Unilever, которая превратила его в глобальный лайфстайл-бренд. По всему миру был развернут сбыт очков, платков, кожгалантереи, парфюмерии, товаров для дома и даже ювелирных изделий. В частности, с 1989 по 2009 год производством и продажей часов и украшений с эмалью занималась немецкая фирма Victor Mayer, российским дистрибутором которой выступала компания Mercury.

Коллекция исторических пасхальных яиц в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге Фото: fabergemuseum.ru Фотография царя Николая и его супруги Александры с царевичем Алексеем, 1904 год, в роамке фирмы Карла Фаберже, 1904 год Фото: Universal History Archive / UIG / Getty Images

Имя Faberge вернулось к семье потомков ювелирного предпринимателя усилиями правнучки Татьяны Фаберже, которой удалось постепенно выкупить все лицензии и сосредоточиться на ювелирном наследии. В 2013 году на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге был открыт Музей Фаберже, в котором сегодня хранится коллекция исторических пасхальных яиц, приобретенная Виктором Вексельбергом у Малкольма Форбса. В экспозицию также входят ювелирные аксессуары и украшения, парадное серебро, драгоценная галантерея и другие изделия мастеров дореволюционной фирмы Faberge.

Музей Фаберже в отреставрированном Шуваловском дворце Санкт-Петербурга, 2013 год Фото: Игорь Руссак / РИА Новости Музей Фаберже в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Пасхальные яйца, в том числе работы Фаберже, из коллекции Кремлевского Музея Фото: East News Музей Фаберже в Санкт-Петербурге Фото: East News Фото: East News Музей Фаберже в Санкт-Петербурге Фото: East News 19 мая в Отделе Личных Коллекций ГМИИ имени А. С. Пушкина состоялось торжественное открытие выставки «Эпоха Фаберже» из коллекции Культурно-исторического фонда «Связь времен», учредителем которого является Виктор Вексельберг. На снимке Ирина Антонова и Виктор Вексельберг Фото: East News

В официальном коммюнике после сделки новый владелец отметил, что для него «...большая честь — стать хранителем столь выдающегося и всемирно известного бренда». Он планирует укрепить позиции компании на мировом рынке предметов роскоши и расширить ее международное присутствие (уже в самом начале XX столетия филиалы Faberge работали в Москве, Киеве и Лондоне). «Нет смысла в драгоценных камнях, если их нельзя превратить в историю» — хочется надеяться, что эта фраза Карла Фаберже станет вектором новой жизни одноименной компании.

Фото: Telegram-канал Сергея Мосунова

Нина Спиридонова