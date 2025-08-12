Кому достались лавры Фаберже
Венчурный инвестор приобрел за $50 млн ювелирную марку Faberge
Компания Gemfields, крупнейший мировой добытчик рубинов и изумрудов, объявила о продаже принадлежавшей ей доли в производителе ювелирных украшений Faberge. Покупателем стала американская технологическая компания SMG Capital в лице Сергея Мосунова, лондонского венчурного инвестора, уроженца Нижнего Новгорода.
Объявленная сумма сделки составляет $50 млн. Для сравнения: в 2013 году Gemfields приобрела Faberge у инвестиционной компании Pallinghurst за $142 млн. На фоне общей рецессии в индустрии роскоши Faberge пережила заметный спад: годовая выручка 2024 года снизилась более чем на $11 млн.
Изначально ювелирный бренд был основан в 1842 году в Санкт-Петербурге Густавом Фаберже, с 1882 года управлялся его сыном Карлом. Помимо ювелирных украшений новаторского дизайна, произведений камнерезного искусства и столового серебра, фирма прославилась драгоценными пасхальными яйцами с камнями и эмалью, которые изготавливались по заказу представителей императорской династии Романовых. После революции производство было национализировано, Карл Фаберже бежал в Европу, где и скончался в 1920 году. Произведения Фаберже в огромном количестве были вывезены за границу: их продавали на аукционах и антикварных рынках Европы и США. Там же можно было приобрести копии фирменных клейм и шрифтов — западный мир захлестнула волна подделок, так называемых Fauxberge («фальшберже»).
В 1937 году семья утратила права на фамильное лого. Предприниматель Самюэль Рубин при поддержке американского магната Арманда Хаммера, сделавшего огромное состояние на вывозе предметов искусства из СССР, зарегистрировал товарный знак Faberge Inc. Наследники Карла узнали об этом лишь восемь лет спустя, но суд выиграть не смогли: выяснилось, что их семейный бренд не был должным образом зарегистрирован. Далее последовала череда перепродаж, пока в 1989 году Faberge Inc. не оказался в руках корпорации Unilever, которая превратила его в глобальный лайфстайл-бренд. По всему миру был развернут сбыт очков, платков, кожгалантереи, парфюмерии, товаров для дома и даже ювелирных изделий. В частности, с 1989 по 2009 год производством и продажей часов и украшений с эмалью занималась немецкая фирма Victor Mayer, российским дистрибутором которой выступала компания Mercury.
Имя Faberge вернулось к семье потомков ювелирного предпринимателя усилиями правнучки Татьяны Фаберже, которой удалось постепенно выкупить все лицензии и сосредоточиться на ювелирном наследии. В 2013 году на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге был открыт Музей Фаберже, в котором сегодня хранится коллекция исторических пасхальных яиц, приобретенная Виктором Вексельбергом у Малкольма Форбса. В экспозицию также входят ювелирные аксессуары и украшения, парадное серебро, драгоценная галантерея и другие изделия мастеров дореволюционной фирмы Faberge.
В официальном коммюнике после сделки новый владелец отметил, что для него «...большая честь — стать хранителем столь выдающегося и всемирно известного бренда». Он планирует укрепить позиции компании на мировом рынке предметов роскоши и расширить ее международное присутствие (уже в самом начале XX столетия филиалы Faberge работали в Москве, Киеве и Лондоне). «Нет смысла в драгоценных камнях, если их нельзя превратить в историю» — хочется надеяться, что эта фраза Карла Фаберже станет вектором новой жизни одноименной компании.
Сергей Мосунов
Фото: Telegram-канал Сергея Мосунова