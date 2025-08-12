Возгорание, оставившее Стрежевой без света, произошло из-за короткого замыкания

Причиной возгорания кабельной эстакады, оставившей без электричества Стрежевой, стало короткое замыкание. Инцидент произошел в ночь на 12 августа на ул. Промышленной, 1, сообщает прокуратура Томской области.

«В связи с повреждением высоковольтных проводов в городе отсутствовало электроснабжение»,— говорится в сообщении.

Без света находятся 68 домов. Местная больница и другие социально значимые объекты запитаны от резервных источников. Надзорным ведомством организована проверка по факту инцидента.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее глава Стрежевого Валерий Дениченко сообщил о том, что в связи с аварией во всех муниципальных учреждениях 12 августа объявлено выходным днем, детсады также работать не будут.

Александра Стрелкова