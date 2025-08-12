Пожар привел к отключению электричества в Стрежевом Томской области

Отключение электроэнергии произошло в Стрежевом Томской области из-за пожара на подстанции «Стрежевская». Также частично была приостановлена подача воды.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Предварительная информация. Было возгорание на подстанции. Уже потушили. Горела кабельная эстакада. Сейчас начнут ремонт. Ищут варианты подключения по другим линиям»,— сообщил мэр Стрежевого Валерий Дениченко в своем Telegram-канале.

В связи с аварией во всех муниципальных учреждениях Стрежевого 12 августа объявлено выходным днем, детсады также работать не будут.

Глава города уточнил, что в части города подача электроэнергии восстановлена. Предварительно, восстановить электроснабжение планируется во второй половине дня.

Стрежевой находится в 970 км от Томска. Это самый северный город региона с населением около 40 тыс. человек.

Александра Стрелкова