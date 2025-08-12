Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Дональд Трамп идет по стопам Теодора Рузвельта»

Максим Юсин — о миротворческих усилиях президента США

Дональд Трамп назвал россиян «воюющей нацией». «Именно этим они занимаются, они ведут много войн. Они победили Гитлера, как и мы, и Наполеона»,— заявил американский президент, комментируя будущую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин считает, что происходящее сейчас во многом напоминает события 120-летней давности, когда именно посредничество США помогло остановить Русско-японскую войну.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Подготовка российско-американского саммита на Аляске и попытки Дональда Трампа завершить конфликт на Украине парадоксальным образом напоминают об историческом событии, о котором в наших школьных учебниках если и пишут, то только несколько фраз. А между тем событие было знаковое, можно сказать, глобальное. В августе 1905 года, ровно 120 лет назад, в Соединенных Штатах, в Портсмуте, состоялась мирная конференция, положившая конец одной из самых бесславных, беспросветных войн в отечественной истории — Русско-японской. Войне, в ходе которой русская армия проиграла все полевые сражения, сдала Порт-Артур и потеряла флот в битве при Цусиме. Несмотря на то, что в военном плане империя Николая II потерпела фиаско, экономическая ситуация в Японии была отчаянной: война давалась японцам очень тяжело, продолжать ее у правительства не было ни желания, ни возможностей. В Токио стали зондировать почву на предмет мирного соглашения, а в России, где в разгаре была революция, властям тоже хотелось как можно быстрее завершить боевые действия. Возникла потребность в международном посредничестве, и такой посредник нашелся — им стал президент США Теодор Рузвельт.

Как был сделан первый шаг к остановке Русско-японской войны

Тогдашняя Америка мало напоминала Америку сегодняшнюю. В начале XX века ее никто еще не признавал сверхдержавой, она оставалась в тени могучих европейских государств: Великобритании, Германии, Франции, той же Российской империи. Поэтому тот факт, что мирная конференция состоялась не в Европе, а в США, многие восприняли как сенсацию.

Но именно американское посредничество помогло тогда заключить мир, причем на удивительно выгодных для потерпевшей поражение России условиях.

По ходу переговоров глава делегации Сергей Юльевич Витте и американские посредники отвергли максималистские требования Японии, которая первоначально настаивала и на контрибуции, и на существенных территориальных уступках, и на фактическом отказе от российской сферы влияния в Китае. В итоге уступки оказались куда менее значительными. Контрибуцию платить не пришлось, влияние в Поднебесной сохранялось, территориальные потери ограничились южной половиной Сахалина. А что касается США, то именно тогда они впервые заявили о себе как о мировой державе, способной выполнять деликатные дипломатические миссии и устанавливать мир на другом, далеком континенте. И, наконец, вишенка на торте. Именно за организацию Портсмутской конференции президент Теодор Рузвельт в следующем, 1906 году, был награжден Нобелевской премией мира. Он стал первым американцем, который ее получил. Для Дональда Трампа, мечтающего о ней, это обнадеживающий пример.

Аналогии напрашиваются сами собой. Многое напоминает 1905 год, даже месяц тот же — август. Попытки президента США положить конец чужой войне; переговоры в Америке, посвященные поискам мира, только вместо Портсмута — Аляска.

Есть, правда, один неприятный момент. 120 лет назад Рузвельту никто не мешал мирить Санкт-Петербург и Токио. Европейским державам тогда по разным причинам тоже не хотелось продолжения Русско-японской войны. Сейчас ситуация не столь однозначна. Ключевые государства Европы не скрывают своего скептического отношения к мирным инициативам Вашингтона. Они считают, что Трамп идет на поводу у Кремля и будет склонять Украину к чрезмерным уступкам. Да и сам Киев пока настроен негативно, хотя и не решается впрямую бросать вызов хозяину Белого дома. В общем, Дональду Трампу, если он хочет получить Нобелевскую премию, предстоит разыграть гораздо более сложную партию, чем его предшественнику, кстати, тоже республиканцу, 120 лет назад.

Как ЕС ищет Владимиру Зеленскому место на встрече лидеров РФ и США

Как ЕС ищет Владимиру Зеленскому место на встрече лидеров РФ и США

Читать далее

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Максим Юсин

Новости компаний Все