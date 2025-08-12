«Дональд Трамп идет по стопам Теодора Рузвельта»

Дональд Трамп назвал россиян «воюющей нацией». «Именно этим они занимаются, они ведут много войн. Они победили Гитлера, как и мы, и Наполеона»,— заявил американский президент, комментируя будущую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин считает, что происходящее сейчас во многом напоминает события 120-летней давности, когда именно посредничество США помогло остановить Русско-японскую войну.

Подготовка российско-американского саммита на Аляске и попытки Дональда Трампа завершить конфликт на Украине парадоксальным образом напоминают об историческом событии, о котором в наших школьных учебниках если и пишут, то только несколько фраз. А между тем событие было знаковое, можно сказать, глобальное. В августе 1905 года, ровно 120 лет назад, в Соединенных Штатах, в Портсмуте, состоялась мирная конференция, положившая конец одной из самых бесславных, беспросветных войн в отечественной истории — Русско-японской. Войне, в ходе которой русская армия проиграла все полевые сражения, сдала Порт-Артур и потеряла флот в битве при Цусиме. Несмотря на то, что в военном плане империя Николая II потерпела фиаско, экономическая ситуация в Японии была отчаянной: война давалась японцам очень тяжело, продолжать ее у правительства не было ни желания, ни возможностей. В Токио стали зондировать почву на предмет мирного соглашения, а в России, где в разгаре была революция, властям тоже хотелось как можно быстрее завершить боевые действия. Возникла потребность в международном посредничестве, и такой посредник нашелся — им стал президент США Теодор Рузвельт.

Тогдашняя Америка мало напоминала Америку сегодняшнюю. В начале XX века ее никто еще не признавал сверхдержавой, она оставалась в тени могучих европейских государств: Великобритании, Германии, Франции, той же Российской империи. Поэтому тот факт, что мирная конференция состоялась не в Европе, а в США, многие восприняли как сенсацию.

Но именно американское посредничество помогло тогда заключить мир, причем на удивительно выгодных для потерпевшей поражение России условиях.

По ходу переговоров глава делегации Сергей Юльевич Витте и американские посредники отвергли максималистские требования Японии, которая первоначально настаивала и на контрибуции, и на существенных территориальных уступках, и на фактическом отказе от российской сферы влияния в Китае. В итоге уступки оказались куда менее значительными. Контрибуцию платить не пришлось, влияние в Поднебесной сохранялось, территориальные потери ограничились южной половиной Сахалина. А что касается США, то именно тогда они впервые заявили о себе как о мировой державе, способной выполнять деликатные дипломатические миссии и устанавливать мир на другом, далеком континенте. И, наконец, вишенка на торте. Именно за организацию Портсмутской конференции президент Теодор Рузвельт в следующем, 1906 году, был награжден Нобелевской премией мира. Он стал первым американцем, который ее получил. Для Дональда Трампа, мечтающего о ней, это обнадеживающий пример.

Аналогии напрашиваются сами собой. Многое напоминает 1905 год, даже месяц тот же — август. Попытки президента США положить конец чужой войне; переговоры в Америке, посвященные поискам мира, только вместо Портсмута — Аляска.

Есть, правда, один неприятный момент. 120 лет назад Рузвельту никто не мешал мирить Санкт-Петербург и Токио. Европейским державам тогда по разным причинам тоже не хотелось продолжения Русско-японской войны. Сейчас ситуация не столь однозначна. Ключевые государства Европы не скрывают своего скептического отношения к мирным инициативам Вашингтона. Они считают, что Трамп идет на поводу у Кремля и будет склонять Украину к чрезмерным уступкам. Да и сам Киев пока настроен негативно, хотя и не решается впрямую бросать вызов хозяину Белого дома. В общем, Дональду Трампу, если он хочет получить Нобелевскую премию, предстоит разыграть гораздо более сложную партию, чем его предшественнику, кстати, тоже республиканцу, 120 лет назад.

Максим Юсин