«Известия»: просрочки россиян по ипотеке и автокредитам выросли почти в два раза

Объем просроченной задолженности россиян по целевым кредитам во втором квартале 2025 года вырос почти в два раза, пишут «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Просрочки по ипотеке суммарно достигли 95 млрд руб. (+97% год к году), по автокредитам — 32 млрд руб. (+85%).

В Центробанке газете подтвердили рост объема просрочек. Там добавили, что доля автокредитов с просрочкой более 90 дней достигает 4%, ипотечных кредитов — 1,1%.

Как пояснил регулятор, во второй половине 2023 года – первой половине 2024-го банки активно выдавали кредиты рискованным заемщикам. В настоящий момент объем просрочек растет из-за вызревания ссуд, оформленных в этот период.

