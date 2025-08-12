«Практика» выкупила участок на Эльмаше, где снесет дома в рамках КРТ
Компания «Практика» выкупила земельный участок в районе улиц Бабушкина – Корепина – Стачек в Екатеринбурге под комплексное развитие территории (КРТ). Согласно результатам торгов, участок площадью 22,2 тыс. кв. м (2,2 га) на Эльмаше выкупили за 51,4 млн руб., начальная цена составляла — 543,6 тыс. руб.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Победителем аукциона стал специализированный застройщик «Жилой комплекс "Дом на Первомайской"». Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, 51% компании принадлежит ООО «Дюна-строй» (бенефициар Виктор Невмержицкий), по 24,5% — Александру Невмержицкому и 24,5% Юлии Дягилевой.
Как ранее сообщал «Ъ-Урал», под снос в этом квартале попадут 16 двухэтажных домов 1943-1958 годов постройки. Здание администрации района, как и соседние четырех- и пятиэтажные дома будут сохранены.
Под снос попадают дома, находящие по следующим адресам:
- ул. Бабушкина, д. 12;
- ул. Бабушкина, д. 14;
- ул. Корепина, д. 7-а;
- ул. Корепина, д. 9 а;
- ул. Корепина, д. 11 а;
- ул. Корепина, д. 11б;
- ул. Корепина, д. 13-б;
- ул. Стачек, д. 13;
- ул. Стачек, д. 11;
- ул. Корепина, д. 15 / Стачек, д. 9;
- ул. Корепина, д. 13а;
- ул. Корепина, д. 13;
- ул. Корепина, д. 11;
- ул. Корепина, д. 9;
- ул. Корепина, д. 7;
- ул. Бабушкина, д. 13
На Эльмаше это уже не первая площадка, где идут работы в рамках программы КРТ. ГК «Страна-Девелопмент» ведет строительство жилого комплекса на участке в границах улиц Шефская — Энтузиастов — Баумана.