В столовых нескольких школ Свердловской области нашли нарушения

Прокуратура Свердловской области выявила нарушения в организации питания в школах региона, сообщили в ведомстве. Нарушения были найдены в школах №40, 62 (организатор питания ООО «Азбука питания»), школах №15, 60, 71, 97 (ООО «Столовая № 41»), школах №13, 94 (ООО «Каскад») в Екатеринбурге, а также в других населенных пунктах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, во время проверок специалисты выяснили, что пищеблоки екатеринбургских школ №60 и №71 хранят продукты с истекшими сроками годности, а также были найдены тараканы. В Талицком районе в пищеблоке школы №62 в поселке Троицкий обнаружили просроченное мясо, а в продуктах в пищеблоке школы в селе Вновь-Юрмытское найдены бактерии группы кишечной палочки.

В связи с этими нарушениями прокуратура внесла представления руководителям компаний, которые обслуживают столовые школ, а также в адрес министра образования и молодежной политики Свердловской области. Всего выявлены нарушения в 75 школах и 25 организациях, обеспечивающих питание детей. Внесено 129 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 17 лиц, вынесено 58 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Напомним, 29 апреля суд на 85 суток приостановил работу компании «ГлобусРесурс», которая занималась поставками питания для учеников и работников школы №178 в Екатеринбурге, из-за нарушений, выявленных после вспышки норовирусной инфекции.

Ирина Пичурина