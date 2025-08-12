Режим «Беспилотная опасность» объявлен в Удмуртии с 09:30 местного времени, сообщил в 09:47 в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили над территорией РФ 25 украинских БПЛА: Удмуртии в списке регионов, подвергшихся атаке беспилотников ВСУ, нет.

Напомним, мобильный интернет в Ижевске и нескольких районах Удмуртии ограничен с 26 июля на неопределенный срок. По словам председателя правительства республики Романа Ефимова, ограничение сети является «превентивной мерой для блокирования каналов координации деструктивных действий врага как против предприятий ОПК, так и против объектов социальной сферы».

Федеральные торговые сети привлекают к обустройству бесплатных точек доступа к Wi-Fi. Господин Ефимов отметил, что ретейлеры «Ашан» и «Метро» уже раздают покупателям интернет. В процессе организации точек доступа находится X5 Group. Федеральные сети «Монетка», «Лента» и «Магнит» готовы обеспечить подключение к сети.