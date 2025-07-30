Премьер-министр Удмуртии перечислил торговые сети с доступом к Wi-Fi

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов назвал федеральные торговые сети, которые обеспечили или готовы организовать доступ к Wi-Fi посетителям магазинов во время ограничения мобильного интернета. Ретейлеры «Ашан» и «Метро», пишет в Telegram премьер-министр, уже раздают покупателям интернет. X5 Group находится в процессе организации точек доступа. Федеральные сети «Монетка», «Лента» и «Магнит» готовы обеспечить подключение к сети. «Решаем этот вопрос с “Баско”, “Красное и белое” и “Бристолем”»,— добавил господин Ефимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Напомним, с 26 июля в Ижевске и нескольких районах Удмуртии ограничен мобильный интернет. Проводной, сети Wi-Fi и мобильная связь работают. По словам Романа Ефимова, ограничение мобильного интернета являются «превентивной мерой для блокирования каналов координации деструктивных действий врага как против предприятий ОПК, так и против объектов социальной сферы».