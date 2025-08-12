Бизнес ждет удорожания доставки в Петербурге из-за запрета нанимать мигрантов

Президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний РФ Александр Митюков раскритиковал введенный властями Санкт-Петербурга запрет нанимать мигрантов для работы курьерами. Он уточнил, что бизнесу дали три месяца на адаптацию, и этот срок закончится в ноябре, когда традиционно растет потребность в услугах доставки.

Господин Митюков считает, что ведение ограничений приведет к дефициту курьеров и ухудшению условий конкуренции, что негативно скажется на небольших компаниях. По оценке ассоциации, стоимость доставки может вырасти в 1,5–2 раза, а вознаграждения курьеров — на 20% и выше. «В городе трудятся более 60 тыс. курьеров, около 20% из них — это мигранты. Как правило это профессиональные доставщики, с опытом и соответствующими навыками»,— пояснил «Фонтанке» глава ассоциации.

11 августа губернатор Александр Беглов подписал постановление, запрещающее иностранцам работать курьерами в 2025 году. Власти утверждают, что новые меры направлены на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности курьерских услуг, а также создание дополнительных рабочих мест для россиян. В городе с конца июля действует аналогичный запрет на прием мигрантов на работу в такси до конца года.