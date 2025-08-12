Аэропорты Нижнекамска и Оренбурга приостановили работу

Росавиация сообщила, что в аэропортах Нижнекамска и Оренбурга ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

Работу также приостанавливал аэропорт Нижнего Новгорода, он возобновил прием и отправку воздушных судов спустя примерно 20 минут. С начала суток аналогичные ограничения вводились в Саратове и Пензе. Они продолжают действовать в Казани, Самаре, Ульяновске.

По данным Минобороны, с 23:50 мск 11 августа до 3:40 мск 12 августа силы ПВО сбили 25 беспилотников над Ростовской областью и Ставропольским краем. Позднее угрозу атаки БПЛА объявляли в том числе в Пензенской и Саратовской областях, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии.