Хоккейный клуб «Ижсталь» представил дополнительный логотип

Хоккейный клуб (ХК) «Ижсталь» представил дополнительный логотип, сообщает пресс-служба клуба. На эмблеме изображены две звезды, выходящие из одного луча и накладывающиеся друг на друга, отражая цвета металла. Отмечается, что к использованию допускаются оба варианта логотипа.

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Напомним, ХК «Ижсталь» закончил прошлый сезон ВХЛ на 31-й строчке. Расписание матчей ижевского хоккейного клуба «Ижсталь» на сезон 2025/2026 уже опубликовано. Серию хоккеисты из Удмуртии начнут на выезде. Первый матч состоится 2 сентября против клуба «Торос» из Нефтекамска. Домашние матчи «сталеваров» начнутся с 18 сентября.