В аэропорту Нижнекамска ввели план «Ковер»
В международном аэропорту «Бегишево» в Нижнекамске объявлен режим «Ковер». Информация об этом появилась в приложении МЧС России.
Фото: АП "Бегишево"
В 08:23 мск Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Нижнекамска. Одновременно аналогичные ограничения введены в аэропорту «Стригино» в Нижнем Новгороде.
Ранее, в 07:54 мск по аналогичному плану был закрыт аэропорт Казани.
В Татарстане четвертый день подряд введен режим беспилотной опасности. Объявлена угроза атаки беспилотников на четыре города Татарстана — Казань, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны. Жителям рекомендовано укрыться в безопасных местах и не подходить к окнам.