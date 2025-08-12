В международном аэропорту «Бегишево» в Нижнекамске объявлен режим «Ковер». Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Нижнекамска ввели план «Ковер»

Фото: АП "Бегишево" В аэропорту Нижнекамска ввели план «Ковер»

Фото: АП "Бегишево"

В 08:23 мск Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Нижнекамска. Одновременно аналогичные ограничения введены в аэропорту «Стригино» в Нижнем Новгороде.

Ранее, в 07:54 мск по аналогичному плану был закрыт аэропорт Казани.

В Татарстане четвертый день подряд введен режим беспилотной опасности. Объявлена угроза атаки беспилотников на четыре города Татарстана — Казань, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны. Жителям рекомендовано укрыться в безопасных местах и не подходить к окнам.

Анар Зейналов