Прокуратура начала проверку после пожара на крупном предприятии в Ярославле

Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с крупным пожаром в промышленном здании ООО «Ярославская лакокрасочная компания». По информации МЧС России, пожар был локализован на площади 3,5 тыс. кв.м.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Пожар в Ярославле

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сообщение о возгорании по адресу улица Полушкина Роща, 16М и 16Р поступило в ведомство в 00:11 12 августа. Очевидцы в соцсетях рассказывали, что столб дыма и огня было видно со всех районов города. Пожар тушили 100 специалистов, 27 единиц техники и пожарный катер. В 1:57 была объявлена локализация, позже было ликвидировано открытое горение. По сообщениям МЧС, в ходе пожара обрушилась кровля, в настоящее время ведется разборка и проливка конструкций. По предварительной информации, пострадавших нет.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку, в ходе которой оценит, как исполнялись требования законодательства о пожарной и промышленной безопасности.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

