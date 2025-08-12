Защита Вероники Наумовой намерена добиться оправдания осужденной

В Екатеринбурге защита Вероники Наумовой, которую суд приговорил к 24 годам колонии по обвинению в убийстве и истязаниях опекаемого шестилетнего мальчика Далера, обжаловала приговор, сообщила ТАСС адвокат Елена Хорова. Она намерена добиться оправдания подзащитной.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, жительница Екатеринбурга Вероника Наумова опекала Далера с декабря 2019 года по декабрь 2022 года. В июне 2023 года она заявила, что ребенок пропал. Его искали с помощью волонтеров в течение трех дней. Вскоре тело мальчика обнаружили в спортивной сумке в гараже, который арендовала опекун. По версии следствия, мальчик скончался от асфиксии, когда обвиняемая связала ему руки и ноги, избила, а затем опустила в ванную и удерживала под водой. Вину она признала частично, ее адвокат планирует обжаловать решение.

Следственный комитет считает, что Вероника Наумова испытывала к мальчику неприязнь из-за его национальности, вместе с племянником ее супруга Даниилом Егольниковым истязала ребенка и применяла к нему пытки с особой жестокостью. Егольникову суд назначил пять лет колонии общего режима.

