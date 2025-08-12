РБК: врачи призвали к вакцинации из-за распространения менингококка в России

В России с начала 2025 года зафиксировали 1,2 тыс. случаев заражения менингококковой инфекцией, что в два раза больше, чем за весь прошлый год. Об этом РБК сообщила врач-инфекционист Екатерина Степанова. Решение проблемы она и другие опрошенные изданием эксперты видят в вакцинации.

«Даже на данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности вакцинации, в частности уязвимых групп»,— отметила госпожа Степанова.

К вакцинации от менингококковой инфекции призвал и инфекционист Михаил Фаворов. Он уточнил, что необходимые вакцины существуют, «надо вложить деньги в их производство и начать выпускать».

Врач-инфекционист и педиатр Лилит Аракелян считает, что рост числа случаев заражения менингококком вызван несколькими факторами. В их числе — решение родителей отложить вакцинацию детей из-за COVID-19, увеличение завозных штаммов, увеличение числа антипрививочников.

В июле распространение менингококка обсуждал комитет Госдумы по охране здоровья. Депутат Александр Румянцев на встрече сообщил, что за первые пять месяцев 2025 года в России выявили 1266 случаев заражения, из которых 948 приходятся на взрослых. По его словам, это на 260% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

