В Воткинске введен режим повышенной готовности из-за гибели рыбы в местном пруду

В Воткинске введен режим повышенной готовности из-за обнаружения очага мертвой рыбы в районе спасательной станции на местном пруду, сообщил во «ВКонтакте» глава города Алексей Заметаев после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) сегодня, 11 августа.

«По данным “Водоканала”, вода, которая поступает населению, соответствует всем показателям. Тем не менее, предприятие проверит воду в районе водозабора, взяв анализы по паразитологии и на наличие нефтепродуктов»,— написал господин Заметаев.

Сотрудники регионального минприроды провели забор воды. Исследования продлятся не менее двух недель. До их окончания жителям рекомендовано не купаться в Воткинском пруду, воздержаться от ловли рыбы и не использовать воду напрямую из акватории для бытовых нужд.

«Сотрудники служб ПСО, ГИМС и ВГЭС в течение дня объедут акваторию пруда. Это необходимо, чтобы понять, есть ли еще очаги с мертвой рыбой. Рыба в районе спасательной станции будет убрана и отправлена на утилизацию»,— добавил мэр. Организован ежедневный мониторинг на акватории пруда.

Напомним, кадры мертвой рыбы на Воткинском пруду появились в соцсетях вчера, 10 августа. Причина инцидента на данный момент не названа.