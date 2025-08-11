В Воткинске введен режим повышенной готовности из-за гибели рыбы в местном пруду
В Воткинске введен режим повышенной готовности из-за обнаружения очага мертвой рыбы в районе спасательной станции на местном пруду, сообщил во «ВКонтакте» глава города Алексей Заметаев после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) сегодня, 11 августа.
Фото: Алексей Заметаев, «ВКонтакте»
«По данным “Водоканала”, вода, которая поступает населению, соответствует всем показателям. Тем не менее, предприятие проверит воду в районе водозабора, взяв анализы по паразитологии и на наличие нефтепродуктов»,— написал господин Заметаев.
Сотрудники регионального минприроды провели забор воды. Исследования продлятся не менее двух недель. До их окончания жителям рекомендовано не купаться в Воткинском пруду, воздержаться от ловли рыбы и не использовать воду напрямую из акватории для бытовых нужд.
«Сотрудники служб ПСО, ГИМС и ВГЭС в течение дня объедут акваторию пруда. Это необходимо, чтобы понять, есть ли еще очаги с мертвой рыбой. Рыба в районе спасательной станции будет убрана и отправлена на утилизацию»,— добавил мэр. Организован ежедневный мониторинг на акватории пруда.
Напомним, кадры мертвой рыбы на Воткинском пруду появились в соцсетях вчера, 10 августа. Причина инцидента на данный момент не названа.