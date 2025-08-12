Аэропорты Казани, Самары и Ульяновска приостановили работу

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и отправку самолетов в аэропортах Самары и Ульяновска. Также работу приостановил аэропорт Казани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, добавили в ведомстве.

Ночью также приостановили работу аэропорты Саратова и Пензы. Подобные ограничения вводят на фоне атак БПЛА. Минобороны сообщало, что в период до четырех утра силы ПВО уничтожили 25 БПЛА над Ростовской областью и Ставропольским краем.