Суд ждет подростков за теракт на железной дороге в Новосибирске

Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте на железной дороге в Новосибирске в мае 2025 года. В его совершении обвиняются 15-летний и 16-летний жители областного центра. Слушания пройдут во 2-м Восточном окружном военном суде.

Как рассказали в прокуратуре, согласно версии следствия, в мае 2025 года подростки по заданию иного лица подожгли устройство системы автоматики, расположенное на железнодорожных путях. Поджигателям обещали заплатить $300, но деньги они так и не получили.

Как писал «Ъ-Сибирь», за диверсию на железной дороге 18-летнего новосибирца отправили в колонию на шесть лет. В материалах дела говорится, что в декабре 2024 года молодой человек, которому на тот момент не было 18 лет, поджег релейный шкаф между станциями Новосибирск-Восточный и Новосибирск-Главный. Ущерб транспортной инфраструктуре превысил 150 тыс. руб.

Илья Николаев