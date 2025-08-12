Экс-мэра Тулуна Юрия Кариха осудили на пять лет

Тулунский горсуд вынес приговор в отношении бывшего мэра Тулуна (Иркутская область) Юрия Кариха. Его признали виновным по трем статьям — халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ), превышение полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и растрата (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Подсудимому назначили пять лет колонии общего режима, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация города Тулуна Фото: Администрация города Тулуна

Юрий Карих занимал пост главы города с 2010-го по 2024 год. По версии следствия, в 2014-2023 годах он не принял мер к расселению 29 семей, проживающих в аварийном здании общежития Тулуна. Также в 2020 году мэр необоснованно включил в реестр пострадавших от наводнения жильцов 11 домов, в результате чего они незаконно получили право на квартиры из государственного жилищного фонда. При этом не все горожане, потерявшие дома в результате затопления, были обеспечены новыми квадратными метрами.

Наводнение на территории Иркутской области произошло в июне-июле 2019 года. Наибольший урон был нанесен Тулуну, где пострадали деревянные дома, а также были затоплены пятиэтажные здания и разрушен городской водозабор.

Кроме того, в 2020-2022 годах Юрий Карих «неправомерно завладел правом собственности на муниципальный земельный участок», считает следствие.

Ущерб бюджету оценивается в 1,2 млн руб. Еще один эпизод уголовного дела связан с незаконным перераспределением земельного участка в 2022 году. Юрий Карих, установили правоохранители, предоставил его в собственность своего сына, причинив ущерб на сумму 412 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», уголовное дело в отношении чиновника СУ СКР возбудило в 2023 году, в октябре того же года он был задержан.

Александра Стрелкова