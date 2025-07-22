Трехкратный мэр ждет приговора

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы города Тулуна Юрия Карих. Бывшему чиновнику, который трижды побеждал на выборах мэра, предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями и халатности при расселении аварийного жилья, а также незаконных операциях с землями муниципалитета. Экс-градоначальник полностью признал вину и, рассчитывая на снисхождение суда, заключил соглашение со следствием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава Тулуна Юрий Карих заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

Фото: Администрация города Тулуна Экс-глава Тулуна Юрий Карих заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

Фото: Администрация города Тулуна

В Приангарье суд ждет 58-летнего Юрия Карих, занимавшего в 2010-2024 годах должность главы города Тулуна. Экс-чиновнику вменяется в вину халатность (ст. 293 УК РФ), злоупотребление полномочиями и их превышение (ст. 285 и ст. 286 УК РФ), растрата в крупном размере (ст. 160 УК РФ), рассказали в региональной прокуратуре.

Дело в отношении градоначальника иркутское управление СК России возбудило в 2023 году, в октябре того же года он был задержан. Следователи проверили выделение жилья жителям Тулуна, пострадавшим от разрушительного наводнения 2019 года. В июне-июле 2019 года крупное затопление произошло в Иркутской области. Были подтоплены более сотни населенных пунктов, погибли 26 человек. Наибольший урон был нанесен 40-тысячному Тулуну, где водная стихия сносила деревянные дома, затопила пятиэтажки, разрушила городской водозабор.

По версии следствия, в 2020 году глава города необоснованно включил в реестр пострадавших от наводнения жильцов 11 домов, в результате чего они незаконно получили право на предоставление квартир из государственного жилищного фонда. При этом не все горожане, потерявшие дома в результате затопления, были обеспечены новыми квадратными метрами.

Кроме этого, говорится в деле, в период с 2020-го по 2022 год чиновник получил право собственности на участок городской земли, оформив его на аффилированных лиц, и причинил муниципалитету ущерб на сумму более 1 млн руб. Еще один земельный участок в Тулуне градоначальник предоставил в собственность своего сына. Ущерб городской казне превысил 410 тыс. руб.

По решению суда в 2024 году Юрия Карих отстранили от должности. Пока шло следствие, прокуратура добилась изъятия у сына экс-чиновника земельного участка. В августе 2024 года бывшему градоначальнику смягчили меру пресечения. Из СИЗО, где экс-чиновник находился с октября 2023 года, его отпустили под запрет определенных действий. Как рассказали в иркутском управлении СК, бывший мэр признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Поэтому его дело будет рассматриваться в особом, упрощенном порядке, а суд не может назначить ему больше половины от максимального срока по инкриминируемым ему статьям УК РФ.

Юрий Карих родился в 1967 году в Уссурийске Приморского края. В 1984 году поступил в Иркутский политехнический институт на автомеханический факультет. В 1986-1988 годы проходил службу в армии, после чего продолжил обучение в вузе, который закончил в 1991 году. В Тулун молодой специалист переехал в 1992 году, где поступил на работу в пассажирское автотранспортное предприятие. С 2006-го по 2010 год он возглавлял городскую думу. В 2010-м, 2014-м и 2019 годах побеждал на выборах главы Тулуна.

Константин Воронов