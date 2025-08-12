Экс-мэр Тулуна осужден на пять лет за халатность и превышение полномочий

Тулунский городской суд 12 августа вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего мэра Тулуна Юрия Карих. Он обвиняется по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата).

Фото: Администрация Тулуна



Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Иркутской области, судом установлено, что глава города в период с 2014 по 2023 годы совершил несколько преступлений. В частности, не принял мер к расселению 29 семей, проживающих в аварийном здании общежития в Тулуне. Кроме того, в 2020 году, превысив свои должностные полномочия, незаконно включил в реестр пострадавших от наводнения в 2019 году жильцов 11 домов. Помимо этого, в период с 2020 по 2022 годы Юрий Карих неправомерно завладел правом собственности на муниципальный земельный участок, «что повлекло причинение материального ущерба муниципалитету на сумму более 1,2 млн рублей». Еще один земельный участок экс-мэр незаконно перевел из муниципальной собственности, новым владельцем оказался сын главы города.

По информации пресс-службы прокуратуры Иркутской области, в ходе расследования уголовного дела Юрий Карих свою вину признал в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он также принял меры по возмещению ущерба, причиненного им в результате совершенных преступлений. Решением суда экс-мэру назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как сообщалось ранее, Юрий Карих был задержан в октябре 2023 года. От должности мэра, которую он занимал с 2010 года, его отстранили по решению суда в 2024 году. В августе того же года ему смягчили меру пресечения, отпустив из СИЗО под запрет определенных действий.

