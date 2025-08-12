Прокуратура начала проверку после ДТП с погибшим на трассе Тюмень — Омск

В Тюменской области Ялуторовская межрайонная прокуратура организовала проверку после ДТП на 58 км трассы Тюмень — Омск, в котором погиб несовершеннолетний, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Тюменской области Фото: прокуратура Тюменской области

Инцидент произошел 11 августа. 16-летний водитель легкового автомобиля Hyundai не обеспечил безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым авто ЗИЛ, который из-за этого опрокинулся набок. Hyundai развернуло — в него врезался легковой Changan. В результате аварии водитель Hyundai скончался на месте, водители других машин получили травмы и госпитализированы.

Ранее на 14 км дороги Тюмень — Боровский — Богандинский в Тюменском районе водитель «Газели» потерял управление над автомобилем и въехал в стоящие на красный сигнал светофора автомобили. 60-летнему водителю «Газели» стало плохо за рулем, водители двух машин получили ранения в результате ДТП.

Ирина Пичурина