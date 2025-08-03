Водитель «Газели» устроил ДТП с пятью машинами и двумя ранеными под Тюменью
Водитель «Газели» потерял управление над автомобилем и въехал в стоящие на красный сигнал светофора автомобили Ford Focus, Chery Tiggo, Lada Granta и Exeed на 14-ом км дороги Тюмень — Боровский — Богандинский в Тюменском районе, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. В Госавтоинспекции добавили, что 60-летнему водителю «Газели» стало плохо за рулем.
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«В ДТП получили ранения 30-летний водитель Ford Focus и 38-летняя водитель Chery Tiggo, они госпитализированы. Обстоятельство ДТП выясняются»,— подчеркнули в ГИБДД.