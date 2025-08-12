В Новосибирской области в 20 раз выросло число выявляемого нелегального алкоголя

По итогам первого полугодия 2025 года Новосибирская таможня выявила на внутреннем рынке региона 20,2 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции. Это в 20 раз больше, чем за тот же период прошлого года (995 бутылок), сообщили в ведомстве.

Также из незаконного торгового оборота таможенники изъяли 42,9 тыс. пачек табачных изделий и 1,65 тыс. единиц никотиносодержащей продукции без обязательной маркировки DataMatrix. Это на треть больше, чем за январь-июнь 2024-го.

Как писал «Ъ-Сибирь», Сибирское таможенное управление в первом полугодии 2025 года выявило 115 случаев незаконного перемещения валюты на сумму в эквиваленте 39,5 млн руб.

Михаил Кичанов