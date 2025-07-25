Сибирские таможенники пресекли незаконное перемещение валюты на 40 млн рублей

Сибирское таможенное управление (СТУ) в первом полугодии 2025 года выявило 115 случаев незаконного перемещения валюты на сумму в эквиваленте 39,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Наиболее часто деньги в иностранной валюте вывозились из Сибири в Узбекистан, Таиланд, Таджикистан и Азербайджан, говорится в сообщении СТУ.

В период с января по июнь ведомство возбудило три уголовных дела по ст. 200.1 УК РФ, два из которых — по фактам незаконного ввоза. Еще 101 дело об административных правонарушениях было возбуждено за недекларирование или недостоверное декларирование валюты (ст. 16.4 КоАП). 27 дел оказалось связано с запретом на вывоз валюты на сумму более $10 тыс.

Как писал «Ъ-Сибирь», СТУ в первом полугодии 2025 года обнаружило более 35,5 тыс. единиц контрафактной продукции.

Михаил Кичанов