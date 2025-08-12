Оставившая ребенка в аэропорту Антальи россиянка планирует участвовать в суде по опеке

Екатерина Бурнашкина, освобожденная из турецкой тюрьмы после рождения дочери в туалете аэропорта, планирует участвовать в судебных заседаниях в России по вопросу опеки над своей дочерью Николь. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката девушки Айшегюль Кюбра Полат.

По информации адвоката, девушка уже вернулась в Россию.

В октябре 2024 года 18-летняя Екатерина Бурнашкина оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи. В феврале турецкий суд приговорил Екатерину Бурнашкину к 15 годам за покушение на убийство. 9 июля апелляционный суд переквалифицировал обвинение на оставление ребенка в опасности, что позволило освободить россиянку.

По словам адвоката, россиянка хочет забрать дочь. Она уже наняла адвоката в России. Девочку Николь привезли в Россию после нескольких месяцев, проведенных в Доме малютки в Анталье.