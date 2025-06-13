В Россию привезли девочку, брошенную после рождения в аэропорту Антальи

Дочь 18-летней россиянки Екатерины Бурнашкиной, родившей в туалете в аэропорту Антальи, доставили в Россию. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Как сообщила госпожа Львова-Белова, в Генконсульстве России в Анталье новорожденной Николь оформили свидетельство о рождении и российское гражданство.

Екатерина Бурнашкина родила ребенка на территории аэропорта в октябре 2024 года, после чего оставила его в уборной и планировала улететь в Россию. Россиянка и ее мать были задержаны на паспортном контроле.

Суд Антальи приговорил девушку к 15 годам лишения свободы. Мать обвиняемой оправдали. Как сообщало ТАСС со ссылкой на адвоката Бурнашкиной, защита планировала подать апелляцию в Верховный суд.